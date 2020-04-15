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Дірки з долоню та кволі опори: 90% мостів Харківщини в аварійному стані

Мости Харківщини небезпечні і на сьогодні ремонту потребують 90% конструкцій. В соцмережах жителі регіону викладають фото з дірками з долоню на тротуарних доріжках, тріщинами на дорожному полотні та кволими опорами.

Дорожники ж часто лише латають діри в асфальті, а до серйозної реконструкції справа не доходить. Це може призвести до того, що врешті решт мости просто впадуть, як це сталося торік влітку під Харковом.

Чи є плани порятунку шляхопроводів – дивіться у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті селяни самотужки полагодили міст.

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