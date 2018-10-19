Діряві ліжка та грибок на стінах: як лікують у Рівненській міській лікарні

Облущені стіни, старі діряві ліжка, стеля вкрита грибком – так виглядають палати для дітей в інфекційному відділенні Рівненської міської лікарні.

Мами з дітками намагаються там надовго не затримуватися, хоча й визнають лікування та медперсонал там хороші.

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Медики проблему визнають, адже приміщення старе. Минулої осені там влаштували ремонт і вже половину палат оновили, але інколи пацієнтів доводиться селити в такі жахливі умови. На продовження ремонту грошей немає.

Чиновники шукають ще півтора мільйона гривень на завершення ремонту. Та підозрюють: цього року вже не встигнуть.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Первомайську в лікарню підкинули коробку з побитим немовлям.

Опубліковано Жовтень, 19 в 14:24



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