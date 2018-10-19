Факти / Відео / Україна / Діряві ліжка та грибок на стінах: як лікують у Рівненській міській лікарні/

Діряві ліжка та грибок на стінах: як лікують у Рівненській міській лікарні

Облущені стіни, старі діряві ліжка, стеля вкрита грибком – так виглядають палати для дітей в інфекційному відділенні  Рівненської міської лікарні.

Мами з дітками намагаються там надовго не затримуватися, хоча й визнають лікування та медперсонал там хороші.

Читайте: Лікарняний по-новому: 5 основних змін

Медики проблему визнають, адже приміщення старе. Минулої осені там влаштували ремонт і вже половину палат оновили, але інколи пацієнтів доводиться селити в такі жахливі умови.  На продовження ремонту грошей немає.

Чиновники шукають ще півтора мільйона гривень на завершення ремонту. Та підозрюють:  цього року вже не встигнуть.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Первомайську в лікарню підкинули коробку з побитим немовлям.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поліклініка без черг: як працює онлайн-запис до лікаря у Дрогобичі
Чи можна везти пацієнта ногами вперед – Супрун розвіяла міф
Лікарня
Вважали біосміттям – на Херсонщині мертвонароджених дітей викидали на смітник
Скандал в Охматдиті: чому лікарі масово звільняються
Штукатурка сипеться на голову, лікарів немає: жахливий стан медицини на Тернопільщині
Швидка допомога
У Харкові жінка з’їла мед і потрапила в реанімацію
У Києві горіла лікарня
У Києві горіла лікарня
Гандзюк виписали з лікарні після атаки кислотою: що відомо про напад

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка