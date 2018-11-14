Діряві стіни і вішаки замість крапельниць: як лікують людей на Прикарпатті

Наскрізні тріщини в стінах, підперті балками стелі та прогнилі віконні шиби. Обладнання ще з радянських часів та приміщення, яке роками не опалюють. Саме в такому стані амбулаторія в Татарові, яка обслуговує жителів одразу трьох найтуристичніших сіл Прикарпаття. Відпочивальники в разі потреби потрапляють теж сюди. З красивих і дорогих гірських спусків у жахливу реальність української медицини.

Вікна прогнили, аби зберегти тепло, у щілини напхали вати. В амбулаторії пічне опалення. Від старості грубки розпадаються наче картковий будиночок. Цій амбулаторії 40 років.

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В амбулаторії сусіднього села немає ні системи, ні штатива для крапельниці. І не було. Для цього пристосовують вішак.

Аби врятувати сільську медицину з жалюгідного стану, в кожній області вирішили амбулаторії не ремонтувати, а будувати. Фінансуватиме держава в рамках програми Фонду регіонального розвитку.

На Прикарпатті зведуть 27 амбулаторій. Будівництво однієї амбулаторії триватиме три місяці. Коштуватиме від шести до восьми мільйонів гривень. Їх обіцяють здати наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада не прийняла закон Про первинну медичну допомогу.

Опубліковано Листопад, 14 в 17:23



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