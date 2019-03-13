Діти падають з вікон! Як вберегти малечу захисними системами

Щороку , із приходом тепла десятки українських дітей випадають з вікон через неуважність батьків. Якщо не встановлені спеціальні замки, які не дадуть одним рухом відкрити вікно – сітка не витримує ваги дитини. Як наслідок серйозні травми і довга реабілітація чи навіть смерть.

Складна черепно-мозкова травма, важкий стан, травма головного мозку, реанімація – на Дніпропетровщині постраждав дворічний хлопчик. Він випав з вікна другого поверху. Батьки залишили малюка самого в кімнаті всього на кілька хвилин, той відчинив вікно та полетів вниз.

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Нині на українському ринку вибір захисних систем на вікна величезний. Решітки, автоматичні блокувальні пристрої чи замки продають у будь-якому спеціалізованому магазині. Вартість від 40 грн до півтисячі.

Найкращими фахівці називають замки, які вмонтовують у вікна ще на підприємстві. Адже гарантія на цю продукцію автоматично збільшується. Нині попит на такі захисні системи зріс.

Щороку в області з вікон випадають щонайменше кілька десятків дітей різного віку. Переважно малюки спираються на антимоскітну сітку, яка не витримує натиску.

У вересні 2018 року у Дніпрі з 10-го поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка і вижила.

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