Діти та молодь: у яких країнах переходять до вакцинації нових груп населення

У світі триває вакцинація проти коронавірусу, провідні країни переходять до щеплення нових груп населення.

Так, в Ізраїлі вакцинують підлітків від 12 до 15 років, а у Великій Британії – молодь до 30 років.

Масова вакцинація стартувала у Таїланді. Людей імунізують препаратом AstraZeneca, який за ліцензією виробляє місцева фармкомпанія.

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У США стрімкими темпами йдуть до поставленої мети – вакцинувати 70% американців до Дня незалежності 4 липня. Також влада закликає підлітків якнайшвидше пройти вакцинацію.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що під час зустрічі лідерів Великої сімки закликатиме докласти зусиль, аби ін’єкції проти коронавірусу отримали всі люди у світі до кінця 2022-го року.

Вакцинація проти коронавірусу

Щеплення проти коронавірусу роблять у світі з грудня 2020 року.

Однак через нестачу речовини цей процес триває повільно.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

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