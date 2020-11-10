Дітям роздали безкоштовні гаджети: як працює дистанційне навчання в США

Пандемія коронавірусу змусила змінити підхід до системи освіти – це стосується не лише України. Більшість шкіл у Сполучених Штатах перейшли на дистанційне навчання.

Для учнів розробили онлайн-програми і розбавили шкільний день ігровими паузами. Університети запропонували студентам різні варіанти.

В американських школах переводять учнів та студентів на дистанційне навчання і безкоштовно видають ноутбуки. Батьки приїхали до пункту видачі, назвали прізвище дитини і забрали гаджет, у разі потреби й пристрої для доступу в інтернет.

У березні, на початку карантину, навантаження було меншим. Можна було просто виконувати завдання коли хочеш і відправити вчителям. Нині – чіткий графік і повноцінний шкільний день. Початок о восьмій ранку, запізнюватися не можна.

У деяких районах батьки пишуть петицію і влада дозволяє відкривати класи для найменших школярів. Виші самостійно обирають форму навчання.

Викладач Університету Мічігана розповів, що його факультет настільки популярний, що в кожній групі по 300 людей. Тож єдиний вихід – викладання онлайн.

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Однак є студенти з різних країн, тому через різницю в часі не всі можуть слухати лекцію, а іспити тривають з ранку до вечора. Деякі студенти позбавлені можливості підключитись до спільного обговорення, адже деякі програми та сервіси – заблоковані у їхніх країнах.

Пандемія коронавірусу змінила підхід до системи навчання. І через технічні особливості онлайн-лекції інколи схожі на спіритичні сеанси.

Тож і студенти і викладачі чекають можливості повернутися до звичних аудиторій та живого спілкування.

Дистанційне навчання в Україні

Карантин не передбачає перехід на дистанційну форму освіти, проте можна запровадити змішане навчання.

МОН наголошує, що педагогічні ради можуть ухвалити рішення про навчання з використанням технологій дистанційної освіти на денній або іншій формі навчання.