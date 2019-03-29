Дівчина-привид! Чому 23-річна харків’янка не може отримати громадянство

23-річна дівчина не може проголосувати на виборах, отримати диплом чи купити квиток на поїзд. Дівчина народилася і все життя живе в Україні. Але в неї немає громадянства, а відтак і паспорта. Дайана вже 5 років, відколи повнолітня, оббиває пороги міграційної служби. Та результату нуль. Ситуація абсурдна – щоб отримати паспорт, треба надати прописку, а її не дають без паспорта.

Чисельні звернення до міграційної служби закінчувалися фактично нічим – під різними приводами Дайані відмовляли в отриманні громадянства, а відповідно й головного документу.

Скласти ЗНО без паспорта допомогли в районному комітеті зі справ сім`ї та молоді. Вивчилася на психолога, але працювати за фахом не може – диплом без паспорта не видають.

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На початку дев`яностих її батьки переїхали до України з Казахстану. Мама українка, тато поляк – під час народження оформити громадянство чомусь не змогли, каже дівчина. У 16 разом з мамою звернулася до відділу громадянства та іміграції, щоб отримати права за фактом народження в країні.

Дівчина звернулася до юристів Харківської правозахисної групи, там знайшли спосіб – мама Дайяни також народилася в Україні, то ж закон дозволяє здобути громадянство на підставі територіального походження. Але міграційна служба пакет документів знову повернула назад, причина – абсурдна, каже правник – дівчина не надала прописку, а її не можливо отримати без паспорта, і документа, що засвідчує особу.

Це протизаконно, впевнений правозахисник, і разом з Дайаною звернувся до суду. Але дівчину на засідання навіть не пустили, адже в неї знову ж таки, не було паспорта.

До слова, у РФ спростили порядок отримання громадянства для українців.

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