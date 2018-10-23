Дівчина в лікарні, люди вилазили з вікон. Подробиці ДТП на Лесі Українки у Києві
Аварія сталася о 8:40 ранку. Автокран рухався бульваром Лесі Українки вниз до Бессарабської площі. За версією водія у вантажівки відмовили гальма.
20-тонна машина стала некерованою, покотилася вниз і протаранила одразу 18 автомобілів. Їх порозкидало в різні боки. Машини заблокували увесь рух транспорту в сторону центру.
На щастя, обійшлося без жертв. Для такої масштабної аварії це справжнісіньке диво,говорять і самі водії й поліція. Лише одна жінка дістала легкі травми. Її одразу забрала швидка.
Читайте: Масштабна ДТП у центрі Києва: заблоковано рух на Лесі Українки
Водії кажуть, від серйозніших наслідків усіх врятувало, те, що автівки рухалися повільно. Деякі пригальмовували на світлофорі, а деякі вже встигли зупинитися.
Водій автокрана із пресою спілкувався не охоче. Він у шоковому стані. За попередніми даними, чоловік тверезий.
Раныше Факти ICTV писали, що ДТП, яке сталося у Києві на бульварі Лесі Українки, зняли з повітря.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!