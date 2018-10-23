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Дівчина в лікарні, люди вилазили з вікон. Подробиці ДТП на Лесі Українки у Києві

Аварія сталася о 8:40 ранку. Автокран рухався бульваром Лесі Українки вниз до Бессарабської площі. За версією водія у вантажівки відмовили гальма.

20-тонна машина стала некерованою, покотилася вниз і протаранила одразу 18 автомобілів. Їх порозкидало в різні боки. Машини заблокували увесь рух транспорту в сторону центру.

На щастя, обійшлося без жертв. Для такої масштабної аварії це справжнісіньке диво,говорять і самі водії й поліція. Лише одна жінка дістала легкі травми. Її одразу забрала швидка.

Читайте: Масштабна ДТП у центрі Києва: заблоковано рух на Лесі Українки

Водії кажуть, від серйозніших наслідків усіх врятувало, те, що автівки рухалися  повільно. Деякі пригальмовували на світлофорі, а деякі вже встигли зупинитися.

Водій автокрана із пресою спілкувався не охоче. Він у шоковому стані. За попередніми даними, чоловік тверезий.

Раныше Факти ICTV писали, що ДТП, яке сталося у Києві на бульварі Лесі Українки, зняли з повітря.

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