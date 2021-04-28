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Дії РФ і підтримка міжнародних партнерів: що обговорювали на конференції YES

У рамках ялтинської європейської стратегії відбулася онлайн дискусія щодо безпеки України та дій міжнародного співтовариства.

Головне питання – що мала на меті Росія, коли перекидала війська до кордону, чому Путін відступив та яка роль єдиною позиції Заходу на підтримку України.

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За словами надзвичайного і повноважного посла Німеччини Анки Фельдгузен, ситуація на українському кордоні згуртувала західні держави, але вона не впевнена, що це кінець історії.

– Путін не очікував такої єдності. Він був впевнений, що знайде друзів у ЄС. Але цього не сталося, – наголосив голова Наглядової Ради YES Александр Кваснєвський.

Україна просить про зброю, щоб протистояти Росії. Німеччина дотримується політики не надсилати озброєння до країн, які мають конфлікт, але Берлін покращує  медичну службу армії. 

Париж готовий надавати оборонну зброю, а от про летальну – поки не йдеться. Канада і Британія допомагають Україні у навчаннях.

Для нас це був тест – як відреагує міжнародна спільнота. Ми не маємо відмовлятися від навчань – військові кораблі повинні увійти в Чорне море за графіком, – зазначила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

На думку Александра Кваснєвського, потрібно шукати компроміси, а двері НАТО та ЄС мають бути відчиненими для України.

Відносини ЄС з Росією

Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що західним країнам не варто очікувати на швидке поліпшення відносин з Росією.

Про це він розповів на засіданні Європарламенту та згадав ситуацію в Україні.

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