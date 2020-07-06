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Для лікування бракує точок з киснем: чому в регіонах різниться кількість хворих на Covid-19

Велика Британія витратить понад 10 млн. на дослідження впливу Covid-19 на людський організм у довготривалій перспективі. Отримані результати використають для розробки нових форм персоналізованого лікування.

Окрім того, є цікавою різниця у статистиці і тривалості  хвороби у різних регіонах. Приміром, у Черкасах понад 600 хворих, то й цифра тих, хто одужав поступово підтягується.

Уже 5 місяців Україна розпочинає день зі статистики випадків коронавірусу. По регіонах вона  суттєво різниться. Бо вірус непередбачуваний. Наприклад, Буковина з перших днів серед лідерів за кількістю інфікованих. Тут понад 5 тис. хворих  і лише трохи більше 2 тис. одужали. Правда,  в статистиці тих, хто поборов коронавірус, тільки ті, хто двічі отримав  негативний тест ПЛР.  Хоча одужати, не означає бути здоровим!

Та для медиків важливіше,  щоби було клінічне одужання і менше тяжких хворих. Кажуть, негативний вплив на терапію був, коли влада почала озвучувати препарати, що допомагають долати Covid-19.

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Ці ж ліки українці одразу масово почали скуповувати в аптеках. Тепер ситуація потроху стабілізується. Чернівецькі медики  добирають лікування за протоколом, але все ж підкреслюють, що для кожного хворого – індивідуальний підхід.

Серед лідерів інфікованих на коронавірус і столиця. Тут за весь період пандемії майже 6 тис. хворих і лише третина із них одужала. Бували дні, коли тих, хто здолав недугу, у Києві були одиниці.

Та річ не в тому,  що в столиці гірше лікують, тут не вистачало лабораторій і   тестували переважно тих, хто з підозрою на коронавірус, а не тих, хто видужував на самоізоляції.

Тепер тестів роблять більше, тож і кількість тих, хто переміг коронавірус – статистично збільшиться.

У середньому саме тип пневмоній, який спричиняє коронавірус – лікують  приблизно місяць.  Однак вплив  хвороби на подальше життя  ще вивчатимуть науковці.

До того ж, останнім часом динаміка коронавірусу в Україні починає стабілізуватись.

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