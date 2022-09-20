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Факти / Відео / Україна

Для нас це не має жодного значення: Верещук про псевдореферендуми окупантів

Валентина Чорна редакторка стрічки

Заяви окупантів про псевдореферендуми означають посилення санкцій проти РФ і збільшення військової допомоги для української армії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Вони можуть заявляти все що завгодно. Для нас це не має жодного значення. А для них – це посилення санкцій і збільшення військової допомоги для української армії, – сказала вона.

Верещук закликала українців, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних “референдумах”.

– Ігнорувати, не йти, не брати участь у так званих дільничних комісіях. Взагалі ігнорувати цей процес і тим самим допомогти армії і собі, – додала вона.

Нагадаємо, що російські маріонетки у терористичних формуваннях “ДНР”, “ЛНР”, а також у Херсонській області планують провести “референдуми” про “приєднання” до складу держави-агресора Росії.

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