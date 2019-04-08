Для зміни місця голосування лишилося 8 днів – у Держеєстрі шалені черги

Другий тур виборів вже офіційно запланований на 21 квітня, буквально вчора ЦВК оприлюднила офіційні результати першого туру. Тому виборцям, які знову голосуватимуть не за місцем реєстрації, слід поспішити і отримати всі необхідні документи, щоб виконати свій громадянський обов’язок. Факти вирушили до столичних відділів реєстру і були приємно здивовані чергами вже з самого ранку.

Щойно офіційно оголосили про другий тур виборів, як у відділах реєстрації вишикувалися черги. Українці хочуть голосувати, не бояться витрачати час і чекати.

Бо розуміють – часу критично мало, лише 8 днів. До першого туру змінити місце голосування можна було впродовж 3 місяців.

Дехто пише заяву на колінах. І час від часу емоції не витримують.

Аби черга рухалася швидше, у відділі реєстру додали рук. Одні приймають заяви одразу по 10-20 штук, інші їх обробляють. Працюють без обіду. Але не впевнені, чи всіх задовольнять. Тому просять тих, хто може проголосувати за місцем реєстрації – робити це там.

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У регіонах ситуація така ж. Під кабінетом відділу реєстру виборців в Івано-Франківську в обід зо три десятка людей.

У відділах майже без вихідних працюють з першого квітня. Чи продовжуватимуть робочий час – поки невідомо.

Якщо ви бажаєте голосувати не за місцем реєстрації, вам знадобиться паспорт, заява, її можна роздрукувати з сайту або ж отримати зразок уже на місці, де вказати бажану дільницю чи адресу голосування.

До заяви додати будь-який підтверджувальний документ – довідку з місця роботи, з місця лікування, документ на оренду житла, квитки на літак чи потяг. І звернутися до відділу реєстру виборців або за місцем реєстрації, або там, де ви плануєте голосувати. Головне встигнути це зробити до 15 квітня.

Нагадаємо, змінити місце голосування можна з 8 по 15 квітня, звернувшись до Державного реєстру виборців.

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