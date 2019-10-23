Дні українського кіно у Мюнхені з торговельною маркою STATUS

Мюнхен із аншлагами подивився українське сучасне кіно. На прес-конференції у Києві Андрій Халпахчі розповів, що влаштували там Дні українського кіно з торговельною маркою STATUS і показали стрічки – Гуцулка Ксеня, Фокстер & Макс, Додому, Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво. Покази пройшли мовою оригіналу та з німецькими субтитрами.

Україна має надзвичайний творчий потенціал – каже меценатка Людмила Русаліна, що підтримала захід в Мюнхені.

Наступним кроком, кажуть партнери, стане поїздка української делегації на Канський кінофестиваль, яку вітчизняна компанія також вирішила підтримувати.

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Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві стартував фестиваль Днів польського кіно.

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