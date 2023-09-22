ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Пакет на $325 мільйонів — що увійшло у військову допомогу від США;

– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — поранених у Кураховому дедалі більше;

– Обстріл Херсонщини 22.09.2023 — є загиблий та поранені;

– За його життя боролися десятки лікарів: історія 7-річного Ромчика;

– ДНК для невгамовної свекрухи — новий шокуючий епізод проєкту Таємниці ДНК.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10:00 (22.09.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.