До 1 вересня в Україні хочуть щепити більшість вчителів

До 1 вересня більшість педагогічних працівників мають зробити щеплення від коронавірусу. Про це повідомила заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій під час презентації результатів дослідження Пояснити 30%: Як українці оцінюють освіту та вступ в умовах пандемії.

– Ми розраховуємо, що більшість педпрацівників будуть провакциновані до 1 вересня, це дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації, – зазначила вона.

А що стосується можливості щеплення від Covid-19 дітей віком від 12 років, то це залежить від рішення Міністерства охорони здоров’я. Поки що діти не підпадають під вакцинацію.

Проте вакцинація вчителів дозволить максимально відтермінувати дистанційне навчання у школах та університетах. Однак все залежатиме від епідемічної ситуації восени. Але вже нині в Міносвіти визнають, що і цього року навчання відбуватиметься у змішаному форматі.

Нині в Україні розпочався вже п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. З 21 липня усі люди старше 18 років, які хочуть отримати щеплення, зможуть це зробити.

Вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення, у центрі масової вакцинації або ж, якщо люди записані в чергу як організований колектив, може приїхати мобільна бригада.

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