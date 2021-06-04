До 600 грн за 1 кг: чи впадуть ціни на черешню в Україні

В Україні цьогоріч не буде масової ранньої черешні, бо мороз та дощі знищили значну частину врожаю.

Саме тому черешня на столичних ринках – ще дефіцит. Є імпортна – грецька чи іспанська – по 600 грн за 1 кг.

Середня ціна першої мелітопольської ягоди – 220 грн за 1 кг. Однак можна знайти за 180 грн чи навіть 110 грн.

Ціни 500 грн чи навіть 680 грн за 1 кг бачили покупці одеського ринку Привоз. Зараз ціна впала вп’ятеро, але це багатьом не по кишені.

Торгівці таку вартість обґрунтовують тим, що черешень цього року вродило дуже мало. Дощі з градом вибили плоди саме під час цвітіння.

У черешневому саду біля Мелітополя, де з більш як півсотні гектарів можна зібрати 1 тис. т ягоди, через квітневі заморозки фермери розраховують бодай на чверть від цього об’єму.

На середні та пізні сорти можна буде чекати, якщо погода стабілізується. Поки прогнози невтішні, що може знову ж таки позначитися на ціні.

Вартість полуниці в 2021 році

У середині червня очікують на пік полуничного сезону в Україні. Ціни можуть впасти до 40-50 грн за 1 кг.

Наразі на прилавках переважає херсонська полуниця.

Яка вартість полуниці в 2021 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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