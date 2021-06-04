Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

До 600 грн за 1 кг: чи впадуть ціни на черешню в Україні

В Україні цьогоріч не буде масової ранньої черешні, бо мороз та дощі знищили значну частину врожаю.

Саме тому черешня на столичних ринках – ще дефіцит. Є імпортна – грецька чи іспанська – по 600 грн за 1 кг.

Середня ціна першої мелітопольської ягоди – 220 грн за 1 кг. Однак можна знайти за 180 грн чи навіть 110 грн.

Ціни 500 грн чи навіть 680 грн за 1 кг бачили покупці одеського ринку Привоз. Зараз ціна впала вп’ятеро, але це багатьом не по кишені.

Торгівці таку вартість обґрунтовують тим, що черешень цього року вродило дуже мало. Дощі з градом вибили плоди саме під час цвітіння.

У черешневому саду біля Мелітополя, де з більш як півсотні гектарів можна зібрати 1 тис. т ягоди, через квітневі заморозки фермери розраховують бодай на чверть від цього об’єму.

На середні та пізні сорти можна буде чекати, якщо погода стабілізується. Поки прогнози невтішні, що може знову ж таки позначитися на ціні.

Вартість полуниці в 2021 році

У середині червня очікують на пік полуничного сезону в Україні. Ціни можуть впасти до 40-50 грн за 1 кг.

Наразі на прилавках переважає херсонська полуниця.

Яка вартість полуниці в 2021 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві перекриють низку вулиць та змінять маршрут транспорту через велозаїзд
У Києві перекриють низку вулиць та змінять маршрут транспорту через велозаїзд
Жодних версій: в Одесі шукають зниклого начальника штабу морської охорони
Жодних версій: в Одесі шукають зниклого начальника штабу морської охорони
Куди піти в Києві: топ-10 музичних подій червня
Куди піти в Києві: топ-10 музичних подій червня
Забирала внески за квартири собі: в Одесі голова кооперативу вкрала 24 млн грн
Забирала внески за квартири собі: в Одесі голова кооперативу вкрала 24 млн грн
Посварилися через комуналку: у Києві чоловік ледь не вбив родича
Посварилися через комуналку: у Києві чоловік ледь не вбив родича
Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук
Потрібно перенести переговори з Мінська – Кравчук
Куди поїхати на вихідні з Києва: 5 найкращих маршрутів
Куди поїхати на вихідні з Києва: 5 найкращих маршрутів
Розтрощив піддашок під’їзду: в Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Розтрощив піддашок під’їзду: в Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка