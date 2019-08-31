До 80 злетів і посадок щодня: як працюють авіадиспетчери

Як працюють авіадиспетчери.

Якщо пасажири часто бачать льотчиків, то робота авіадиспетчерів залишається у тіні, а от безпека польотів значно залежить саме від них.

З останнього поверху диспетчерської вежі аеропорту панорама на смугу та перон терміналу. Диспетчери тут відповідають за посадку та зліт літаків, а також за запуск двигунів, буксирування, руління до ліній попереднього старту.

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Щодня відбувається в середньому 60-80 зльотів та посадок.

Робоча зміна у всіх розпочинається з кабінету лікаря, без медогляду не можна. Далі – інструктаж у спеціальному кабінеті. Тут авіадиспетчери зустрічаються з керівниками польотів, отримують усю необхідну інформацію для подальшої роботи і лише потім розбігаються по своїх місцях.

Зона відповідальності центру охоплює вісім західних областей. Львівські диспетчери виходять на зв’язок не лише з пілотами, а й з колегами з різних країн – Білорусі, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини. Комунікація відбувається англійською або, інколи, російською мовами.

Насправді робота диспетчерів дуже цікава та надзвичайно відповідальна, жоден день у їхній роботі не повториться. Навіть якщо літаки щодня літають за одними і тими ж маршрутами, рейси не будуть ідентичними.

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