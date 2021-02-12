До 90 см снігу у Львові і БТРи у Рівному: Україну продовжує засипати снігом

Україну продовжує засипати снігом, сильні опади фіксуватимуть до вечора суботи. Наразі циклон найбільше вирує у Львівській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

На Львівщині взагалі випало до 90 см снігу. Ситуація на дорогах складна, дорожники працюють у посиленому режимі. Тим часом синоптики обіцяють значне похолодання – до – 20°C. А ще у Львівській області зафіксували рекорд – за останні дві доби тут випав майже метр снігу.

У Рівненській області інтенсивність опадів зменшилася, але через пориви вітру уночі на дорогах утворилися перемети. У Рівному на дороги вивели навіть військову бронетехніку. БТРами витягали фури.

Засипає і Волинь, де випала місячна норма опадів – на дорогах перемети, частина сіл заблоковані. На дистанційне навчання перевели 65 шкіл області. Зі снігового полону рятувальники звільнили 25 автомобілів, серед них дві швидкі, майже 20 вантажівок і тролейбуси.

Тим часом на Закарпатті, попри хуртовину та мороз, на основних річках рівні води продовжують зростати. Тиса поблизу міста Чоп виходить з берегів. Води ще двох річок затопили сотні гектарів сільгоспугідь.

Через ожеледицю та сильний снігопад ввели обмеження для автобусів та вагових авто у Вінницькій області, де діє жовтий рівень небезпеки. А от Черкаси перетворилися на суцільну ковзанку після рясних снігопадів і крижаного дощу.

За останні три дні кількість травмованих тут збільшилась удвічі. За добу з півсотні людей потрапили до травмпунктів з переламами рук, ніг і плечей.

Наразі ж через негоду в Україні все ще продовжують діяти обмеження руху вантажівок. Список областей – можна подивитися у нашому матеріалі.

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