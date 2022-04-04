До Бучі скликають судмедекспертів з усієї України для фіксації доказів звірств РФ

На Росію чекає суд – заявляє світ. І цей суд має відбутися в українських містах, додають українці. Бо саме тут путінська армія чинила нелюдські тортури, зв’язувала руки дітям і дорослим, ґвалтувала і палила дівчат.

Місцева мешканка поховала доньку у дворі. Її розстріляли лише за те, що визирнула з-за воріт, коли йшла колона рашистської техніки. Ще одного чоловіка замордували та кинули до колодязя, аби заховати злочин. А на узбіччі лежали тіла жінок, яких росіяни збиралися просто спалити. Вулиці звільненої Бучі встелені тілами.

У європейських лідерів від цих світлин та відео справжній шок. Правозахисники Human Rights Watch уже оприлюднили перші звіти про зґвалтування та розстріли мирних людей. Міністр Кулеба категоричний і закликає партнерів за такі звірства негайно запровадити найжорсткіші санкції і надати Україні зброю.

— Якщо ви не забезпечите нас зброєю, ви розділите відповідальність за російські злочини не лише в Бучанській різанині, але й за всі інші злочини Росії на окупованій території. Дайте нам літаки, танки, системи протиповітряної оборони, все, що Україна просить для свого захисту, – заявив Кулеба.

А ще Україна чекає, що Росію нарешті виключать з усіх міжнародних організацій, насамперед із Радбезу ООН .

— Це абсолютно ненормальна ситуація, коли один із членів Ради безпеки знищує іншу засновницю тобто Україну, ми ставимо це питання, щоби Росію позбавляли членства в таких організаціях, їй там не місце, – каже заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Звірства російських окупантів – це воєнні злочини, які не мають терміну давності. Тому важливо усі їх зафіксувати для майбутнього трибуналу. Найбільша ноша лягає на плечі саме українських прокурорів та криміналістів. Генпрокурор звітує, на Київщині працюють слідчі, прокурори, але масштаби такі великі, що зараз сюди викликають судмедекспертів з усієї країни.

— Прошу шоб всіх експертів перевезли з більш-менш спокійних областей у польові госпіталі на Київщині, тому що це питання термінове, питання часу, – зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Українське МЗС уже звернулося і до міжнародного кримінального суду. Їхніх експертів теж чекають у Бучі для збору доказів. Правозахисники закликають залучати й криміналістів з усього світу, аби фіксація злочинів відбувалася оперативно і професійно. Бо завдання для всіх – знайти не лише тих, хто стріляв.

— Тут важливо не лише те хто здійснив ці злочини і надати їм покарання, але й відстеження ланцюжка команд, тобто ті, хто давали накази, а також вище керівництво Росії, яке і розв’язало цю війну, – заявила голова правління Центру з прав людини Тетяна Печончик.

Злочини в Бучі вже називають різаниною, Сребреницею XX ст. Надто високу ціну платить Україна, але світ таки має нарешті зрозуміти, які варвари зараз чинять геноцид проти українців.

— Є великою помилкою і Путіна, і путінської Росії, тому що це свідчення нецивілізації, варварства і дикунства має показати Західному світу, з ким вони насправді мають справу. Це злочинець який має бути покараний, – каже виконавчий директор Української гельсінської спілки Олександр Павлюченко.

Після відходу російських військ із Київської області ЗСУ, правоохоронці та представники преси, які туди зайшли, стали свідками звірств російського вторгнення у регіоні.

На вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля знайшли безліч тіл мирного населення, масові поховання цивільних, житлові будинки були розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів серед вулиць. Читайте Заморити голодом воєнну машину Путіна: як світ відреагував на Бучанську різанину

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