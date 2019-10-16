До кінця дня скласти зброю – Ердоган висунув курдам ультиматум

У Сирії триває військова операція Мирна весна, яку розпочала Туреччина, загинули вже понад 50 мирних жителів. Турки на сирійській території воюють проти курдів.

Місцевий народ хоче заснувати власну державу на територіях, де вони проживають у трьох країнах – Туреччині, Сирії та Іраку. Анкара категорично проти, тому що хоче знищити терористів – так турецький президент Реджеп Ердоган називає курдів. Він висунув ультиматум, що до кінця дня ті мають скласти зброю.

Ердоган хоче створити в Сирії ще одну так звану зону безпеки, щоб оселити там біженців, які масово тікали до Туреччини.

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Курди нині протистоять в Сирії чотирьом силам. Окрім турків, ще урядовим військам диктатора Башара Асада, яких підтримують росіяни, а також повстанцям, які воюють проти диктаторського режиму.

Сполучені Штати самоусунулися, президент Дональд Трамп оголосив про виведення американських військ. Їхні позиції, активно займають асадівці та росіяни.

При цьому Вашингтон проти сирійської кампанії Туреччини і вже запровадив санкції. Країни Євросоюзу і Канада також жорстко засудили дії Анкари.

Підтримала дії Анкари лише Угорщина, але після того, як Ердоган пригрозив відкрити ворота новій хвилі сирійських мігрантів до ЄС.

Нагадаємо, Туреччина заявила, що сирійське місто Рас-ель-Айн взято під контроль у рамках військової операції Джерело миру.

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