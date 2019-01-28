Голова правління НАК Нафтогазу України Андрій Коболєв у студії ICTV.

До кінця опалювального сезону газу вистачить, заявив в ефірі Фактів ICTV голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

– Цього року Нафтогаз, врахувавши ситуацію із Газпромом минулого року, розробив іншу тактику. Ми менше імпортуємо у січні і будемо по-іншому себе вести у лютому і березні. Але газу вистачить, переживати не треба, – зазначив він.