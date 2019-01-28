До кінця опалювального сезону газу вистачить – Коболєв
Голова правління НАК Нафтогазу України Андрій Коболєв у студії ICTV.
До кінця опалювального сезону газу вистачить, заявив в ефірі Фактів ICTV голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.
– Цього року Нафтогаз, врахувавши ситуацію із Газпромом минулого року, розробив іншу тактику. Ми менше імпортуємо у січні і будемо по-іншому себе вести у лютому і березні. Але газу вистачить, переживати не треба, – зазначив він.
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До слова, Нафтогаз готовий зменшити суму позову до Газпрому на близько 10 мільярдів доларів.
2019-01-28
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