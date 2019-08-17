До Києва з Херсону йде баржа з кавунами і динями – які ціни за кг

Херсонські фермери відправили до столичних супермаркетів 500 тонн кавунів і 40 тонн дині. Третій рік поспіль баштанні пливуть водою, вгору Дніпром. Окрім якості, обіцяють зменшити і ціну на кавуни.

У столичних магазинах херсонські кавуни з’являться не раніше четверга.

Орієнтовна вартість – 4 гривні за кілограм кавуна і 12 гривень за кілограм дині.

Цьогоріч на Херсонщині добрий врожай кавунів. Фермери почали робити кавунове варення.

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Не виключено, що до Києва відправлять ще одну баржу з кавунами. Утім, аграрії ще мають контракти із іншими країнами. Якщо там запропонують вищу ціну – херсонські кавуни відправлять до Польщі, Великої Британії, Німеччини та країн Балтії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, де в Україні вирощують найсмачніші кавуни і дині і як їх вибрати.

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