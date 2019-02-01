До Мінських угод прив’язані санкції проти Росії – Геращенко про план Сайдіка

24 січня в австрійському виданні KLEINE Zeitung виходить матеріал під назвою У мене є новий план вирішення української кризи. Це інтерв’ю спецпредставника ОБСЄ з Донбасу Мартіна Сайдіка. З 2015 року в білоруській столиці за столом переговорів він координує виконання Україною та Росією Мінських угод.

У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, вивчивши документ, зазначили – ключова небезпека в ньому – можлива легалізація так званих ЛДНР.

Адже після виборів в регіоні перехідна адміністрація буде працювати не лише з обраними органами місцевого самоврядування, а й з адміністративними структурами, які діють дотепер.

Позиція України – повне виконання Мінських угод. Лише після тривалого перемир’я та виведення російських військ, можна провести вибори, але винятково за українськими законами і за участі українських партій.

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Представник Києва у підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко наполягає – наша держава і далі виконуватиме Мінські угоди, адже до них прив’язані санкції проти Росії – Захід бачить, що Кремль не виконує свої обіцянки.

Тож, лише Москві вигідний відхід від мінського формату. Українська делегація наполягає – зусилля тристоронньої контактної групи за координації ОБСЄ треба направити на розблокування питання обміну заручниками.

Нагадаємо, в Україні підписали закон Про протимінну діяльність в Україні.

Опубліковано Лютий, 01 в 21:53



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