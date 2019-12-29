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Факти / Відео / Україна

До останнього не знали! Коментарі полонених і батьків про обмін

В межах обміну полоненими, який відбувався між Україною і так званими ЛНР і ДНР повернулися 76 людей.

Процес відбувався на КПВВ Майорському.

Терорестичне формування “ЛНР” під час обміну полоненими передало українській стороні 25 осіб і отримало взамін 63 людини.

Читайте: Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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