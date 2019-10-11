До роботи за 2-3 години! Через ремонти доріг Київ потерпає від заторів

Нещодавно Україна увійшла у топ-15 міст світу з найбільшими заторами. Столична влада зізнається, проблема існує і вибачається за такий трафік. Пояснює – до початку зими лишилося мало часу, а добудувати всі заплановані об’єкти вкрай потрібно. Наша знімальна група вирішила проінспектувати головні місця заторів у столиці, і навіть з’ясувала, хто найголовніший ворог будівельників доріг.

Шулявський міст, 11 ранку, а працівників майже не видно. Але влада обіцяє рух проспектом Перемоги повністю перекрити і за два вихідних дні змонтувати центральну арку нового переходу.

Слово “перекур” чуємо ледь не на кожному будмайданчику.

11.30 ранку, міст поблизу метро Почайна. Виїзд з вулиці Богатирської на проспект Бандери. Тут теж перекур, бо чекають на кран.

З іншого боку мосту робота і справді кипить, там готують поверхню під заливку бетонного перекриття. Сам проспект Бандери вже запрацював, проте через звуження на мосту – затори величезні. Так само як і у центрі міста. Стоїть Бесарабка і президентський квартал. Перекрита Круглоуніверситетська вулиця – перекладають мережі. Тут працюють активно, і тільки тут з нами охоче спілкуються.

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Русанівський міст, ще на під’їзді витрачаєш до 20 хвилин. І це просто вдень, що й говорити про часи пік. Ремонт почали два роки тому, і досі не завершили. Працюють начебто в кілька змін, але теж українськими темпами. Юрій каже, ще трохи потерпіти і перехід запрацює, а поки – перекур.

Дарницька площа, тут працює турецький підрядник. Техніка майже не стоїть, люди теж. Довжелезні затори тут були трохи більше місяця, проте вже нині проїхати легше. Робота ще є, але до фінішу недалеко.

Південний міст. Це постійна годівниця для дорожників, бо його ремонтують щороку. Але результат один – перевантажені фури руйнують стики переходу. Тож тут ремонти, а відтак і затори постійні. І з наближенням зими ситуація тільки погіршиться. Натомість, Шулявській міст обіцяють відкрити до кінця року.

А от Дарницьку площу та Русанівський міст повноцінно запустять до кінця жовтня. Ще за кілька тижнів обіцяють відкрити продовження Кільцевої дороги.

Отже, повноцінно відчути, як дорожники попрацювали цей рік, зможемо вже на початку листопада.

До слова, на Прикарпатті люди відремонтували дорогу і захищають її від вантажівок.

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