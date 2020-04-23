До травневих свят ціни на бензин та дизель можуть впасти на 3 грн

Мінус три гривні на вартості літра бензину чи дизеля. За прогнозами експертів уже до травневих свят – це буде реальністю. Такий наслідок падіння світових цін на нафту.

Нині вартість тонни, порівняно з лютневими цінами, опустилися в чотири рази і зниження триває.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів, що навіть якщо країни експортери нафти домовляться про зменшення видобутку на третину – споживання скоротилося більше.

Крім того, видобуту сировину немає де зберігати. Тому її намагаються реалізовувати за будь яку ціну.

Сподіваємось, якщо така ціна втримається хоча б місяць, то за моїми розрахунками ціна на бензин може скласти 16 грн за літр, а на дизель десь 15, – Сергій Куюн, експерт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.