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До ворога лише десятки метрів. Як ЗСУ тримають оборону в Авдіївці

Авдіївська промзона серед тих ділянок фронту, де відстань до ворога мінімальна, до їх позицій тут усього лише десятки метрів.

Але, що там нині робиться в окупантів, армійцям чути погано. Від ранку на позиції лютує потужний вітер, погода вносить свої корективи в окопну війну.

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Пробиратися крізь промзону за такої погоди потрібно вкрай обережно. Над головою вітер розгойдує бетонні плити та арматуру. За роки війни від колись міцної споруди лишився понівечений скелет.

Та є в такій погоді і свій плюс, російські найманці не стріляють. Бояться, що через пориви вітру можуть поцілити по своїх же.

Тиша тут – це коли ворог не гатить із важкої техніки, а насипає лише зі стрілецької зброї. Трапляється таке рідко і триває не більше двох днів.

Нагадаємо, Москва хоче, щоб Україна почала переговори з бойовиками “ЛНР” і “ДНР” щодо внесення правок до закону про особливий статус Донбасу.

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