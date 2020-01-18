Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Добрива, мило та пиво: як утилізують ялинки у світі та Україні

Ялинка, що зараз стоїть прикрашена гірляндами у вас вдома і вже зовсім скоро опиниться на смітнику, може отримати нове, зовсім несподіване життя.

Краще ялинку віднести до лісу. Екоактивісти, які знайшли кладовище вічнозелених, радять робити із них шалаші. Це найпростіший спосіб розпрощатися із ялинкою. Згодом вона перегниє і перетвориться на добриво.

Якщо ж маєте час та бажання, активісти радять використати новорічне дерево для цікавого та пізнавального хенд-мейду.

У Нідерландах, наприклад, на одній з приватних пивоварень новорічні дерева почали використовувати для створення спеціальної серії постсвяткових напоїв із ароматом ялинкових гілок.

Про усі варіанти утилізації ялинок у сюжеті на YouTube Фактів ICTV.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, чим можна замінити новорічну ялинку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли і куди потрібно викидати ялинку – список адрес
В Одесі за новорічні ялинки дають цукерки (АДРЕСИ)
Українські міста перетворилися у кладовища ялинок
Куди здати ялинку після Нового року – список пунктів переробки у Києві
На Хмельниччині вітер повалив головну новорічну ялинку
Новорічна ялинка у Києві увійшла до п’ятірки найкрасивіших ялинок Європи
Як обрати легальну ялинку та не віддати гроші браконьєрам
Рештки людьских жертв розвішували на гілках. Історія традиції ставити ялинку на Новий рік

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка