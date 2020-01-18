Добрива, мило та пиво: як утилізують ялинки у світі та Україні

Ялинка, що зараз стоїть прикрашена гірляндами у вас вдома і вже зовсім скоро опиниться на смітнику, може отримати нове, зовсім несподіване життя.

Краще ялинку віднести до лісу. Екоактивісти, які знайшли кладовище вічнозелених, радять робити із них шалаші. Це найпростіший спосіб розпрощатися із ялинкою. Згодом вона перегниє і перетвориться на добриво.

Якщо ж маєте час та бажання, активісти радять використати новорічне дерево для цікавого та пізнавального хенд-мейду.

У Нідерландах, наприклад, на одній з приватних пивоварень новорічні дерева почали використовувати для створення спеціальної серії постсвяткових напоїв із ароматом ялинкових гілок.

Про усі варіанти утилізації ялинок у сюжеті на YouTube Фактів ICTV.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, чим можна замінити новорічну ялинку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.