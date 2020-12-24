Додому на Різдво: українці стоять по 6 годин у кілометрових чергах на кордоні

Перед новорічними святами і Різдвом на кордоні України суттєво зросла кількість людей, які повертаються додому з країн ЄС. Найбільше зріс пасажиропотік на пунктах пропуску на кордоні з Польщею на Волині та Угорщиною – на Закарпатті. Протягом тижня вони були переповнені людьми.

За минулу добу пункт пропуску Тиса – Загонь на українсько-угорському кордоні перетнули понад 3,2 тис. людей. Ще тиждень тому їх було майже вдвічі більше. Мандрівники чекали по шість годин і стояли в кілометрових чергах з угорського боку.

Щоб уникнути скупчення людей і черг, з українського боку задіяли додаткові смуги руху та обладнали нові робочі місця для перевірки документів. Від подорожувальників прикордонники тесту на коронавірус не вимагають.

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Але в кого є тест, зроблений в Європі не більше, як за 48 годин до перетину кордону, той не йтиме на двотижневу самоізоляцію. Усі інші зобов’язані це зробити, завантаживши спеціальний додаток Вдома, оскільки Угорщина – у червоній зоні.

Якщо людина не може завантажити додаток, то її дані фіксують і передають у Національну поліцію.

Місцеві прикордонники прогнозують, що пасажиропотік на пункті пропуску Тиса – Загонь зросте ще на 30% перед Новим роком та Різдвом 7 січня. А вже після свят черга буде у зворотному напрямку.

Черги на кордоні фіксують вже кілька днів поспіль. Останнім часом український кордон перетинають майже 90 тис. осіб на добу. Ця цифра майже вдвічі більша, ніж у листопаді та на початку грудня.

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