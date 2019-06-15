Договір та фіксація обов’язків щодо дитини: як оформити документи на розлучення

За останні роки ситуації, коли батьки забирають одне в одного дитину і зникають, стали мало не нормою. Що два дні поліція фіксує такі звернення. Тоді розпочинають пошук, але не більше.

Навіть якщо є позбавлення батьківських прав, поліція може шукати, але не втручатися. Мають право відібрати дитину лише у випадку, якщо є пряма загроза життю, а таке довести фактично нереально.

Треба міняти законодавство і судову систему, яка зволікає із судовими рішеннями.

За українським законом, батьки мають рівні права. Коли відбирають дитину, то здебільшого, аби завдати болю одне одному. Тож це не є викраденням.

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Юристи наполегливо радять підписувати договори і фіксувати спільні обов’язки батьків щодо дитини на випадок розлучення.

Міжнародна практика показує, що іноді краще навіть забрати на деякий час дитину з родини, поки батьки не домовляться. Це суворо, але для психіки дитини, імовірно, краще.

До речі, вчені довели, що частіше розлучаються пари, які були занадто прив’язаними один до одного на початку стосунків.

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