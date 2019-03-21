Дохла риба, а м’ясо дегустують голуби: чому у Києві досі стихійні ринки

У Києві і досі не можуть навести лад зі стихійною торгівлею. У повній антисанітарії перекупники торгують сумнівним м’ясом, рибою та молочкою – у переходах, на зупинках.

Продавці голими руками перебирають м’ясо. Весь товар просто неба, м’ясо дегустують голуби, рибу продають дохлу. Усі продавчині перекупники і торгують тут давно. На офіційні базари йти не хочуть – там дорого.

Податки ніхто не платить, а всю продукцію збувають без жодної санітарної перевірки.

Поліція безсила. Кажуть, максимум можуть скласти на продавця без документів, протокол та вилучити товар.

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В КМДА обіцяють, стихійна торгівля зникне щойно запрацює муніципальна варта. Та коли це станеться невідомо.

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