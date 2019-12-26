Документів немає, їжа – біля смітника. Що ховає головний різдвяний ярмарок Києва

Різдвяний ярмарок біля головної ялинки країни щодня збирає тисячі людей. Порушення пожежної безпеки працівники ДСНС помічають на кількох точках. Заборонених газових балонів немає, але і вогнегасників на видному місці також.

На деяких точках прямо біля мангала – бензиновий генератор. Продавці пояснюють, що іншого виходу немає, бо часто вимикають світло.

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На ятках з солодощами – не надто чисто. Біля відер зі сміттям – соління. Дехто взагалі зачиняється, щоб їх не перевіряли. Немає у багатьох продавців і документів, в тому числі санітарних книжок.

Держпродспоживслужба та пожежники про порушення знають, однак офіційну перевірку здійснити не можуть.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи безпечно купувати на новорічних ярмарках в Україні.

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