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Документообіг без паперу. Як діджиталізація допомогла селу Гнідин на Київщині

В той час, коли держава бере курс на діджиталізацію, місцеві ради ведуть документообіг, як і 100 років тому – списують стоси паперу у господарських книгах. Та село Гнідин на Київщині вирішило йти в ногу з часом і на власні кошти придбало програму документообігу. Витратили на це 180 тис. грн, та вже зекономили кілька мільйонів до бюджету.

Кілька програм для місцевого самоврядування замовили у ІТ-компанії. Та завдяки цьому вдалося збільшити доходи з податків: земельного та нерухомості. У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що такі складні сервіси громадам таки треба купувати самотужки. Держава пропонує простіші – систему електронної взаємодії органів влади. Докладніше у сюжеті Ольга Читайло.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти в додатку Дія.

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