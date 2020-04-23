Доки чекають туристів. Українські готельєри пропонують номери для медиків
До боротьби з коронавірусом долучаються українські готельєри. Поки їхні заклади простоюють і чекають туристів, ті допомагають медикам. Номери готелів та хостелів пропонують для відпочинку чи в разі необхідної обсервації лікарям.
Також до медзакладів постачають постільну білизну, побутову техніку, ліжка. До ініціативи приєдналися готельєри з Одеси, Києва, Івано-Франківська та Львова.
Нині в кімнатах порожньо, медики поки просять допомогти облаштувати зони спокою в лікарнях. Та з їхніми роботодавцями на зв’язку допомагає бути інтернет-платформа Готельєрсковідстоп.
Факти ICTV раніше писали про те, як у Дніпрі люди допомагають медикам.
2020-04-23
Теги: Готель, Карантин, Коронавірус Covid-19, МедикиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.