Доки чекають туристів. Українські готельєри пропонують номери для медиків

До боротьби з коронавірусом долучаються українські готельєри. Поки їхні заклади простоюють і чекають туристів, ті допомагають медикам. Номери готелів та хостелів пропонують для відпочинку чи в разі необхідної обсервації лікарям.

Також до медзакладів постачають постільну білизну, побутову техніку, ліжка. До ініціативи приєдналися готельєри з Одеси, Києва, Івано-Франківська та Львова.

Нині в кімнатах порожньо, медики поки просять допомогти облаштувати зони спокою в лікарнях. Та з їхніми роботодавцями на зв’язку допомагає бути інтернет-платформа Готельєрсковідстоп.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Дніпрі люди допомагають медикам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.