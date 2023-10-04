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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Доки в Росії тестують сирени, ГУР вже в Криму! Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Спецпризначенці ГУР десантувалися на території Криму — відео;

– Два міномети та склад БК — окупанти програли двобій на Донеччині;

– По всій території РФ триває тестування сирен;

– Розслідування справи щодо Майдану завершено — хто постане перед судом;

– Історія бійця, який після поранення став писати портрети побратимів;

– ДТП у Венеції — загинуло четверо українців;

– Бабаки під загрозою повного знищення.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:30 (04.10.2023).

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