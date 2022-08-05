Долар дешевшає: що стало причиною зміцнення гривні та яких змін чекати

За останні кілька днів долар в обмінниках та банках подешевшав майже на 3 гривні. І це після того, як курс стрімко злетів аж до 42 гривень за долар. Що спричинило зміцнення гривні і які прогнози надалі?

Рекламувати курс минулої п‘ятниці обмінникам заборонив Нацбанк, бо він нібито завищений й спекулятивний. Це рішення породило купу жартів у соцмережах.

Та після цього гривня почала впевнено відвойовувати позиції. Долар подешевшав на 3 гривні. Нині в обмінниках за нього просять у середньому 39 гривень 40 копійок.

Фінансист Василь Невмержицький каже, що на паніці людей обмінні пункти таки добряче заробили. Тож заборона афішувати курс могла вплинути на гривню.

– Коли людина йде вранці на роботу, вона бачить один курс, іде ввечері — бачить інший курс, у цій ситуації є психологічне напруження.

Збили паніку і тим, що банкам дозволили продавати більше готівкової валюти.

Якщо раніше вони могли торгувати лише тим, що викупили з рук у людей, то з 27 липня НБУ дозволив їм продавати через касу і ту валюту, яку здали клієнти банків зі своїх валютних рахунків.

Ефект від цього рішення відчутний лише нині, адже банки намагалися завезти готівковий долар, а нині це нелегко.

Віталій Шапран — експерт фінансового ринку — додав:

– Раніше, коли це відбувалося, то паніку гасили за 1-2 дні, бо рейсовим літаком завозили готівку — долар/євро, завозили в Бориспіль, а звідти розвозили по Україні, зараз такої можливості немає, завозять іншими шляхами.

Дозволили банкам уперше з лютого продавати безготівкову валюту, але її треба покласти на депозит бодай на 3 місяці. Курс на 2-3 гривні нижчий, ніж у касах. Купити долари можна по 36 гривень 90 копійок. Правда, лише на 50 тисяч гривень у місяць. Такі депозити вже пропонує безліч банків. І попит чималий.

Заступниця директора Департаменту роздрібного банкінгу Олена Юмакова розповіла:

– Я не скажу, що прямо ажіотаж, але черги на відділенні є. Минулого тижня ми отримали понад 2 тис. заявок від клієнтів і понад 2 млн доларів зарахували на депозити.

Завдяки всім цим заходам найближчим часом, кажуть економісти, гривня може ще зміцнитися до позначки 37-38 гривень за долар. От тільки чи надовго затримається, прогнозувати не береться ніхто, адже фундаментальні причини для знецінення гривні є. А передусім все залежатиме від ситуації на фронті.

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