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Долар падає, але не ціни! Причина та прогнози експертів

Ще на 7 копійок зміцніла гривня. Офіційний курс Нацбанку сьогодні 23,87 за долар. Українці із здивуванням спостерігали за впевненим зниженням курсу зеленого і чекали, що слідом і ціни впадуть принаймні на імпортні товари чи бензин. Але цього не сталося. Чому? І який курс гривні нам на майбутнє пророчать експерти.

Підскочили ціни на молочку, овочі, пальне. Продавці на ринку кивають у бік оптовиків. Мовляв, це спекулюють  постачальники.

Не падає ціна й на м’ясо та сало.

У пані Валентини, яка має свою ферму, на це свої аргументи. Корми купували на цілий рік за старою ціною.

Здешевшав лише деякий імпорт, але і той вибірково. Імпортери та посередники не скидають ціну, бо не дуже вірять у стабільність гривні.

І якщо ризики ще можна пояснити, то дорожнеча пального при падінні долара виглядає на свідому спекуляцію.

Тож, Антимомнопольний комітет  зобов’язав АЗС зменшити апетити.

Читайте: Антимонопольний комітет вимагає від АЗС знизити ціни на бензин і дизель

І поки українці чекають, що ціни впадуть, від міцної гривні  страждають експортери –  насамперед, металурги та аграрії.  Їхні доходи з квітня за рахунок курсу зменшилася на 12-13%.

При контракті завдовжки більше ніж в 3 місяці відчувається серйозні проблеми у експортерів, ми вийшли на ситуацію, коли частина експортерів фактично мають нульовий прибуток. При курсі в 21 -23 гривні ми втратимо частину виробників, вони просто збанкрутують, – Сергій Свістіль, директор ТОВ Асоціація експортерів та імпортерів ЗЕД.

А саме такий курс прогнозують експерти до літа наступного року, якщо не станеться світової кризи, в Україна матиме добрі стосунки з МВФ. Зміцнює  нацвалюту  активна торгівля держоблігаціями. Україна пропонує такі відсотки, що іноземці їх просто розмітають. Що буде, коли прийде час віддавати за облігаціями, поки ніхто не переймається.

Та в Мінекономіки всі тривоги сприймають критично. Переконують, шляхом зміцнення нацвалюти йшли багато країн, зокрема Польща та Чехія. І запевняють – курс буде стабільним,  бо економіка зростає, інфляція падає, тож ціни на це з часом таки зреагують.

Факти ICTV раніше писали про те, що ціна на газ для населення зменшиться на 7%.

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