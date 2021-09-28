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Олена Баранова |

Долонька щастя від McDonald’s. Сімейні кімнати при лікарнях від компанії

Маленька долонька, що творить великі і добрі справи. Компанія McDonald’s розпочала ювілейну благодійну кампанію Долонька щастя. Зібрані кошти підуть на підтримку сімейних кімнат, які облаштовує й утримує “Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні” в найбільших дитячих лікарнях.

Аби батьки мали змогу бути поруч із дітьми під час довготривалого лікування. Фірмові сувеніри на вибір може обрати кожен гість.

За останні кілька років, завдяки спільним зусиллям облаштовано і утримуються сімейні кімнати в лікарнях у Львові, Сумах, Харкові, Вінниці та Києві, а лікарі підтверджують надзвичайну важливість перебування батьків поруч з дітками і важливість таких кімнат у лікарнях.

Маленьких пожертв не буває, і кожен українець може допомогти батькам бути поруч із дітьми під час їхнього одужання у лікарнях, долучившись до акції.

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