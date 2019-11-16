Домашня атмосфера та сюрпризи від окупантів. Як живуть воїни у зоні ООС

Село Травневе на Світлодарській дузі – постійно фігурує в оперативних фронтових зведеннях. Від окупантів сюди прилітає чи не щодня.

Воїн на позивний Осман невимушено розповідає, як буквально вчора ненароком із побратимами спалили ворожу позицію.

Дорогою до іншої позиції наштовхуємося на привіт від окупантів, так звану Помку-2 – протипіхотну осколкову міну.

Міна із самоліквідатором може лежати у траві упродовж ста годин, допоки якоїсь миті не спрацює.

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Та й зброю, з якої стріляє ворог, у військторгу не купиш, – розповідають бійці. Її із собою з Росії привезли ворожі снайпери, які заїхали сюди приблизно місяць тому.

Коли загарбники трохи вгамовуються, наші воїни часу не марнують – зміцнюють бліндажі. Краще вдень поприсідати, щоб уночі міцніше спати.

Усередині усе як годиться. Майже домашня атмосфера.

За тим усім спостерігає бойовий генерал Нацгвардії Вісханов. Він на війні з перших днів. Побут та бойовий дух підлеглих і водночас побратимів генерала тішить.

Факти ICTV раніше писали про те, як ЗСУ тримають оборону в Авдіївці.

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