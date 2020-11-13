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Домашня сонячна електростанція: вартість, як встановити та коли окупиться

Використання “зеленої” енергії в Україні набирає обертів. Нині майже 30 тисяч домогосподарств оснащені сонячними батареями.

У літні місяці, коли домашня станція виробляє навіть більше електроенергії, ніж родина споживає, надлишок можна продавати в мережу за “зеленим тарифом”.

Як працює домашня електростанція і як її встановити

У 2003 році львів’янка Оксана встановила на даху свого дому сонячну електростанцію. Тоді електроенергія коштувала €12 за ватт, нині ж ціна – 50 центів. Жінка запевняє: це доступно кожному. Особливого догляду панелі не потребують, адже останніми роками зими в Україні не суворі і прибирати сніг з батарей немає необхідності.

– За рахунок сонячних колекторів в мене абсолютно незалежне освітлення на 12 вольт, не на 220,тобто не підключено до мережі. І коли цілий квартал чи цілий Львів буде в темряві, в мене завжди буде світло.

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Одесит Ігор прагнув бути незалежним від місцевої компанії-постачальника. Втомившись від постійних аварій на підстанції, він встановив на даху свого будинку систему сонячних панелей.

– Це власне і є інвертор. За габаритами система велика, бо потужна. Ми взяли таку потужну в надії, що в нас все-таки буде “зелений тариф”, – розповів чоловік.

Система обійшлася в $10 тис. Очікують, що сонячні панелі окупляться за шість-сім років.

Нині чи не в кожному українському селі стоять сонячні панелі, адже наші співвітчизники вже підрахували – якщо спочатку інвестувати в новітні технології, то за кілька років можна і гроші повернути, і безкоштовну електрику вдома мати.

Підвищення тарифів

В Україні ставка RAB-тарифів (стимулючого тарифоутворення) з 2021 року підвищиться вдвічі. Зростання з 3% до 6% ставки ініціювала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Експерти пояснюють, що за відновлення мережі українські обленерго отримують відсоток компенсації від держави, а фактично від споживачів.

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