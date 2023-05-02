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Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Щоб на них потрапити, треба дізнатися, де саме проходять такі тренування та зареєструватися.

Як і де можна навчитися робити штучне дихання, непрямий масаж серця, накладати джгут, розповідає журналістка програми Вікна-новини Інна Гуріненко.

Дівчина Яна згадує, як дізналася про поранення батька під Бахмутом, і що дуже за нього хвилювалася. Каже, саме тоді, оговтавшись від емоцій, зрозуміла, що небезпека під час війни реальна.

Вона показала світлини у телефоні, де у батька видно поранення ніг, плечей, рук. Дівчина розповіла, що деякі осколки досі залишилися в тілі.

– Треба знати як допомогти в такій ситуації, – наголосила Яна.

Своєю чергою інструктор із домедичної допомоги Роман Сандулаке заявив, що навичками надання першої медичної допомоги мають володіти усі.

На тренінгах він показує, як треба брати і розкладати турнікет, щоб далі правильно його накласти у разі поранення. Також на заняттях розказують теорію.

– Ми завжди знали про джгути, які треба накладати, а зараз я розумію, що турнікети потрібно не тільки військовим, але і нам. Це та річ, яка може врятувати і життя, і кінцівки, – розповідає Варвара, учасниця тренінгу.

Мета надання домедичної допомоги – це протримати постраждалого до прибуття медиків.

Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, розповіла, що такі тренінги проводяться наприкінці кожного тижня:

Ми проводимо два заняття наприкінці кожного тижня. Вони є абсолютно безкоштовними. Треба зареєструватися у формі за посиланням. Зазвичай, коли ми це анонсуємо, за кілька хвилин в нас закривається цей реєстр.

З листопада, відколи запрацювали курси домедичної допомоги, тренінги вже пройшли три сотні учасників.

За словами Романа Сандулаке, якщо навчити надавати домедичну допомогу хоча б 5% від загальної кількості населення, то це буде дуже і дуже гарний результат. Та поки що по Україні ця цифра набагато нижча.

Інструктор запевняє, що такі навички можуть знадобитися кожному навіть у мирному житті. А якщо знання забуваються, то таке навчання рекомендують проходити що два роки.

Раніше повідомлялося, що фахівці Волинської обласної лікарні під час трьох операцій врятували руку 52-річному воїну, який дістав поранення під час бойових дій біля Мар’їнки.

медична допомога
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