Домовлятися з ворогом марно: біля Світлодарська не вщухають обстріли

Бойовики двічі обстріляли позиції наших військових.

Російські найманці відкривали вогонь поблизу Світлодарська та Пищевика. Гатять з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї, наші військові у відповідь не стріляють.

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Великі калібри поки що мовчать, окупанти насипають зі стрілецької зброї. А на таке українським військовим відповідати не можна.

Домовлятися з ворогом – справа марна, кажуть бійці, перевірено часом. По той бік лінії фронту розуміють лише мову сили.

Що буває із землею, куди прийшов рускій мір, уже двічі бачив Олексій. Він жив у невизнаному нині Придністров’ї. 20 років тому переїхав до України, отримав громадянство. Коли російські окупанти захотіли вдруге забрати його дім, пішов на фронт добровольцем.

2015 року чоловік зазнав поранення, ворожа міна залетіла в бліндаж. Він вижив, а нещодавно врятував життя бійцю, розповідають побратими.

Між їхнім цивільним життям та бліндажами, що за роки війни вже стали домом – сотні кілометрів. Більшість воїнів бригади із західної України. А на сході, певні, воюють не за шматок території, а за рідну землю і по той бік фронту це добре усвідомлюють.

Нагадаємо, Росія використовувала систему моніторингу та деанонімізації росіян щоб приховувати злочини в Україні.

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