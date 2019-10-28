Домовитися не вдалося: як завершилися газові переговори України, ЄС і РФ

У Брюсселі тривають переговори України, Росії та ЄС про продовження транзиту газу нашою територією. Адже нинішній контракт діє до 31 грудня цього року.

Росія намагається побудувати обхідні трубопроводи, але поки не встигає їх задіяти, тож деякий час Україна їй буде потрібна. Але наша держава прагне підписати довгостроковий контракт.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович вже поговорив окремо з очільниками Нафтогазу і Газпрому, а потім відбулась тристороння зустріч. Але новий раунд переговорів не приніс ніяких результатів у газовому діалозі, тому Шефчович був роздратований цим фактом. Він наголосив, що побудував зустріч так, що за наявності політичної волі міг би бути прогрес.

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Єврокомісія виступила з пропозицією, яка дозволить підписати контракти на транзит та інтерконект до кінця року, а питання скасування позовів проти Газпрому вважають непов’язаними напряму із транзитним договором, мовляв, Україна не може просто взяти і відмовитись від цих позовів.

Росіяни налаштовані продовжити транзит, але чекають, коли Україна імплементує газове законодавство, мовляв, далі будуть його вивчати і лише після цього на його основі будувати контракт.

Європейських споживачів Шефчович запевнив, що газові сховища заповнені і перебоїв з поставкою газу не буде, але у Європі хочуть бачити і Київ, і Москву надійними експортерами і надійними транзитерами газу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що газовий контракт з РФ можуть підписати після 17 грудня.

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