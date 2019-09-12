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Донька і адвокат Бекірова розповіли про стан кримськотатарського активіста

Донька і адвокат звільненого російського бранця Едема Бекірова розповіли про стан кримськотатарського активіста. Днями йому зробили операцію на серці. Тепер він одужує. Бекіров 8 місяців провів у російському СІЗО.

Москва звинувачувала його у тероризмі. Нібито він передав невідомим 14 кілограмів вибухівки і патронів.

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Хоча для інваліда першої групи це фізично неможливо. Затримали Бекірова росіяни, коли він провідував родичів у Криму.

Нині він досі у статусі звинувачуваного. Його справу розглядатиме суд. Бекірови обіцяють докласти усіх зусиль, щоб звільнити ще понад сто бранців з України які перебувають у російських в’язницях.

Серед них більш як половина – кримські татари. Паралельно лікуватимуть батька.

До слова, Бекіров – складний пацієнт: лікарі про стан здоров’я звільнених українців.

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Бекіров – складний пацієнт: лікарі про стан здоров’я звільнених українців
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