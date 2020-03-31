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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Доплати медикам та відстежування самоізоляції: як проходить карантин у регіонах

Київ залишається лідером за кількістю хворих коронавірусом – інфіковані вже 107 людей. П’ятьом із них діагноз підтвердили напередодні, зокрема медпрацівниці. Старшого чоловіка забрали до лікарні. Решта – лікуються вдома.

За останніми даними, в Україні найбільше інфікованих у Києві, Тернопільській області та на Буковині.

З початку року перевірили понад 2,5 тис. людей. 200 пацієнтів очікують на результати аналізів. Подробиці з регіонів дивіться у сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Львові почали штрафувати ринки за порушення карантину.

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