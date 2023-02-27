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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Допомагати разом, розвиватися разом – за цей рік стало обов’язком у компанії Cosmolot

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

На українському бізнесові нині тримається чимало.

Робочі місця, вчасна сплата податків та ліцензій, збереження робочих місць. Український бізнес ініціює масштабні благодійні кампанії та підтримує українських захисників.

Приміром, Cosmolot сплатив понад 80 млн грн до держбюджету та перерахував близько 20 млн грн на благодійність. Серед яких майже 4 млн грн отримали розробники українських багаторазових БПЛА PUNISHER. 

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