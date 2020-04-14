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Допомагає здолати депресію та знизити цукор у крові: чим корисний канабіс

Квіткарі Нідерландів зазнають величезних збитків через епідемію. Тюльпани, нарциси, гіацинти – ринок збуту різко скоротився. До того ж вони змушені зараз скошувати квіткові поля раніше часу, бо тисячі людей їдуть, щоб сфотографуватись на тлі краси і витоптують те, що ще можна продати.

Так, карантинні заходи в країні не такі жорсткі, як усюди. Люди вільніше пересуваються та й канабіс у кафешопах ніхто не заборонив – це вже частина культури країни. Там взагалі уже десятки років можна легально споживати марихуану та навіть вирощувати її у себе вдома.

Однак рослина має не лише рекреаційні властивості. Подробиці – у сюжеті журналістки Радіо Свобода Людмили Корнієвич.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Слузі народу обіцяють легалізувати канабіс, але не в турборежимі.

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