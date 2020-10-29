Допомога 13-річному Антону: у хлопця рідкісне захворювання – Неходжкінська лімфома
Допомоги потребує 13-річний Антон з Київської області. У нього рідкісне захворювання – Неходжкінська лімфома.
Вже два роки Антон мужньо витримує лікування. Перебуває у Київському обласному онкодиспансері та пройшов шість блоків інтенсивної хіміотерапії. Хлопець не може ходити. М’язи ноги атрофувалися.
Іспанські лікарі погодилися прийняти Антона на реабілітацію. Потрібні €50 тис.
Номер картки ПриватБанку: 4149 4393 1444 9194
А у Львові таксі безкоштовно возитиме лікарів до ВІЛ-позитивних дітей.
2020-10-29
Теги: Благодійність, медична допомога