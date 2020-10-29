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Допомога 13-річному Антону: у хлопця рідкісне захворювання – Неходжкінська лімфома

Допомоги потребує 13-річний Антон з Київської області. У нього рідкісне захворювання – Неходжкінська лімфома.

Вже два роки Антон мужньо витримує лікування. Перебуває у Київському обласному онкодиспансері та пройшов  шість блоків інтенсивної  хіміотерапії. Хлопець не може ходити. М’язи ноги атрофувалися.

Іспанські лікарі погодилися прийняти Антона на реабілітацію. Потрібні €50 тис.

Номер картки ПриватБанку: 4149 4393 1444 9194

А у Львові таксі безкоштовно возитиме лікарів до ВІЛ-позитивних дітей.

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