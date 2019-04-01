Допомога багатодітним: інструкція як отримати і документи

Відсьогодні в Україні почне діяти нова соціальна допомога для багатодітних родин. На утримання третьої і наступних дітей щомісяця держава буде платити 1700 грн.

Давид, Яромир, Єгор, Гліб та Анастасія – 5 дітей виховуються у родині. На комуналку за місяць витрачають 5 тис. грн., на харчі вдвічі більше, а ще підгузки для найменшого, одяг, гуртки та секції. За місяць набігає кругленька сума – каже батько Володимир. Тож, будь-якій підтримці тут раді.

Гроші будуть платити лише на дітей молодших 6-ти років.

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Такий віковий ценз недоцільний – вважає багатодітна мама Оксана.

У профільному міністерстві підрахували. Право на таку допомогу мають 160 тис. дітей. Однак, автоматично її нараховувати нікому не будуть. Щоб отримувати виплати – потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення із заявою та документами.

Нова соціальна ініціатива обійдеться державі до кінця року в понад 2 млрд грн.

До речі, з 1 грудня 2018 року було підвищено близько 10 видів соціальних виплат людям з інвалідністю, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

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