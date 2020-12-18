Допомога ФОпам на карантині: чому 8 тис. отримають не усі

До 31 грудня ФОПи та наймані працівники, які постраждають через карантин, можуть подати заявку на одноразову допомогу в розмірі 8 тис. грн. Це можна зробити через портал Дія.

Однак отримати допомогу вийде не у всых охочих. Однією з причин може бути те, що КВЕД (класифікація виду господарської діяльності, – Ред.) підходить, але людина може рахуватися досі як найманий працівник.

У такому разі в Дії пояснють, що реєстри Пенсійного фонду оновлюються раз на квартал. Інформація оновиться тільки після Нового року, тому всі, у кого такі проблеми, подати заявку вже не зможуть.

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Причина може бути й те, що КВЕДи змінювалися вже після 31 жовтня. У разі виникнення проблем радять звертатися до служби Дії. Але вона працює з перебоями, тому люди хвилюються, що не встигнуть отримати допомогу.

Міністр заспокоює і запевняє, що виплати отримають усі, хто зареєструвався і відповідає вимогам. Дедлайн подання заявок – 31 грудня. Перші одноразові виплати планують вже з 21 грудня.

З 14 грудня українські підприємці, діяльність яких підпадає під заборону під час січневого локдауну, можуть отримати виплати від держави.

Покрокову інструкцію, як оформити одноразову допомогу для ФОП, читайте у нашому матеріалі.

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